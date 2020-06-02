В Калужской области преподавателю грозит восемь лет колонии за взятку от студента

В Калужской области завершили расследование уголовного дела, возбуждённого на преподавателя одного из вузов Обнинска. Его обвиняют в получении взятки от студента, рассказали во вторник, 2 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 28 февраля 2020 года преподаватель высшего учебного заведения, уполномоченный принимать экзамены у студентов, получил от студента взятку в размере 20 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий в пользу последнего, а именно: за успешную сдачу экзамена на комиссионной пересдаче, - сообщили свою версию в СК.

В ближайшее время начнётся суд. Преподавателю грозит до восьми лет лишения свободы.