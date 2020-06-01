В Калужской области человека застрелили возле торгового центра: вынесен приговор

В Калуге судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения приговор Обнинского городского суда в отношении 33-летнего жителя наукограда. Мужчину признали виновным в убийстве.

Инцидент произошёл в сентябре 2016 года. Виновник тогда стал одним из участников массовой драки возле ТЦ «Обнинский» на Киевском шоссе.

- В ходе возникшей драки злоумышленник достал из своего автомобиля заранее приготовленную пневматическую газобаллонную винтовку и выстрелил в участника конфликта с противоположной стороны, причинив ему повреждения, от которых потерпевший впоследствии скончался, - рассказала в понедельник, 1 июня, прокуратура Калужской области. - Подсудимый вину в совершении преступления не признал, пояснив, что он выстрелил случайно и убивать никого не хотел. Однако суд, оценив представленные доказательства, признал его виновным в совершении убийства и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, матери погибшего убийца должен выплатить 1,5 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.