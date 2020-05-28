В Калуге двое заключенных сбежали из колонии

На прошлой неделе в Калуге сбежали двое заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении №6 на улице Николо-Козинской. В четверг, 28 мая, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

- 21 мая четверо осужденных для выполнения работ были выведены за пределы исправительного учреждения, - пояснили в ведомстве. - Воспользовавшись отсутствуем надлежащего надзора со стороны сотрудников исправительного учреждения, двое осужденных совершили побег с территории организации, где ими выполнялись работы.

Найти и задержать их удалось в течение суток. Полиция возбудила на осужденных уголовные дела по статье «Побег из места лишения свободы». Теперь мужчинам грозит ещё до четырёх лет колонии.

Кроме того, в адрес начальника УФСИН России по Калужской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.