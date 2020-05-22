Жительница Калужской области лишилась 2 миллионов в надежде получить компенсацию за некачественный товар

В Калужской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества, сообщила сегодня, 22 мая, пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей позвонил незнакомец и предложил получить компенсацию 350 тысяч рублей за недавно приобретенные ею товары. Они относились к категории здоровья, и их якобы признали некачественными. Женщина согласилась, и мошенник в течение двух месяцев по телефону рассказывал ей, что нужно делать. Сначала она должна была открыть счета в банке, потом привлечь к сотрудничеству фирму-посредника, сделать экспертизу ранее приобретенных товаров, оформить необходимые справки. И все это за свой счет. Запросы незнакомцев продолжали расти. Потом они сообщили, что в их фирме уволились несколько сотрудников, и за их нерасторопность было принято решение повысить женщине компенсацию до 5 миллионов рублей. Но счета с причитающимися ей деньгами арестованы, и нужны дополнительные усилия, чтобы их получить.

В итоге женщина перевела мошенникам больше двух миллионов рублей, пока у нее совсем не осталось денег. За отказ «работать» дальше мошенники начали грозить ей уголовным преследованием. Лишь после этого потерпевшая решила обратиться в правоохранительные органы.

Личность мошенников пока не установлена.