Продавщице магазина из Калужской области грозит срок за найденную карту

В Медынском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты, сообщила сегодня, 21 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области.

В полицию Медыни обратился молодой человек из Московской области, пояснив, что с его потерянной карты списано 9 тысяч рублей. Оперативники установили, что картой потерпевшего воспользовалась 51-летняя местная жительница, которая работает в одном из магазинов. Она нашла карту у входа в торговую точку, проверила ее баланс и решила воспользоваться чужими деньгами. Картой она оплачивала свои покупки. В это время потерпевшему и начали приходить смски с уведомлением о списании денег.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Ведется следствие.