В Калужской области на женщину завели уголовное дело за кражу телефона у мужа

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту кражи, сообщила сегодня, 21 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, в полицию Малоярославца обратился 49-летний местный житель и сообщил, что у него пропал мобильный телефон стоимостью 17 тысяч рублей. По его словам, накануне у него в доме были знакомые. После совместного застолья гости разошлись, а мужчина лег спать. Утром он заглянул в тумбочку, где хранил телефон, и обнаружил его пропажу.

В ходе расследования стражи порядка провели беседу с гостями потерпевшего, но выяснилось, что они телефона даже не видели. А вот его супруга, которая тоже участвовала в застолье, при общении с оперативниками заметно нервничала. Полицейские предложили рассказать ей правду, и она созналась, что брала телефон. В тот вечер, когда гости разошлись по домам, супруги поссорились. Когда муж лег спать, женщина вытащила его телефон и спрятала у себя в кармане. Затем она вышла на улицу и нечаянно потеряла его. Испугавшись гнева супруга, решила ему ничего не рассказывать.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.