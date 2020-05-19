В Калуге вынесли приговор фальшивомонетчику из Москвы

Калужский районный суд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Московской области, ставшего соучастником перевоза и сбыта поддельных денежных купюр, сообщила сегодня, 19 мая, пресс-служба прокуратуры.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что с января по август 2018 года знакомый подсудимого приобрел в Московской области 16 поддельных 5-тысячных купюр и предложил приятелю перевезти и сбыть их в Калуге и Туле. Он согласился, хотя на тот момент уже был судим за аналогичное преступление.Поддельными купюрами приятели расплачивались за покупки в торговых центрах.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.