В Калужской области труп мужчины нашли в заброшенном доме

В Калужской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого после обнаружения тела 37-летнего мужчины из Тульской области. Труп нашли в середине апреля в подполе заброшенного дома в Людиново.

- Погибший работал на местном предприятии, - рассказали во вторник, 19 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Согласно показаниям свидетелей 29 марта несколько работников организации нарушали дисциплину и употребляли спиртное в рабочем общежитии. При этом потерпевший назвал других работников «крысами», в ответ на это один из них угрожал расправиться с ним.

Уже после задержания подозреваемый, 30-летний мужчина из Башкортостана, рассказал, что 30 марта в ходе конфликта и распития спиртного в заброшенном доме в Людинове он задушил потерпевшего и сбросил его тело в подпол.

Подозреваемый задержан. Известно, что он имеет пять судимостей. Освободился в январе 2020 года.