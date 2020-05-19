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В Калужской области задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

Екатерина Киселева
Опубликовано: 19.05.2020 11:40 0 312
В Калужской области задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

21-летний житель Малоярославца находился под подпиской о невыезде после того, как стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Несмотря на это, молодой человек скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

У родственников беглеца полицейские выяснили, что он срочно уехал из города. Куда он поехал и зачем, юноша объяснять никому не стал. После отъезда связь с родными оборвалась.

По версии правоохранителей, молодой человек около месяца скрывался в соседней области. Потом он решил вернуться в районный центр буквально на несколько часов, чтобы проведать пожилых родственников. После чего молодой человек вызвал такси, намереваясь снова уехать в соседний регион. Но не успел этого сделать, так как был задержан стражами порядка непосредственно в машине такси, а затем доставлен в отдел полиции.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. До решения суда он будет находиться под арестом.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 19.05.2020 11:40 0 312
Тэги: криминал
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