В Калужской области задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

21-летний житель Малоярославца находился под подпиской о невыезде после того, как стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Несмотря на это, молодой человек скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

У родственников беглеца полицейские выяснили, что он срочно уехал из города. Куда он поехал и зачем, юноша объяснять никому не стал. После отъезда связь с родными оборвалась.

По версии правоохранителей, молодой человек около месяца скрывался в соседней области. Потом он решил вернуться в районный центр буквально на несколько часов, чтобы проведать пожилых родственников. После чего молодой человек вызвал такси, намереваясь снова уехать в соседний регион. Но не успел этого сделать, так как был задержан стражами порядка непосредственно в машине такси, а затем доставлен в отдел полиции.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. До решения суда он будет находиться под арестом.