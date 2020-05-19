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В Обнинске мужчина снял пальто с манекенов и продал их прохожему

Екатерина Киселева
Опубликовано: 19.05.2020 11:10 0 365
В Обнинске мужчина снял пальто с манекенов и продал их прохожему

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщила сегодня, 19 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, 37-летний житель Боровского района, находясь в одном из торговых центров наукограда, обратил внимание на манекены у входа в закрытый павильон. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина снял с двух манекенов женские пальто и вышел с ними на улицу. Сумма ущерба, причиненного собственнику имущества, составила 13 тысяч 700 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Со слов фигуранта, как оказалось, ранее судимого, похищенное имущество он продал неизвестному прохожему на улице.

Расследование продолжается.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 19.05.2020 11:10 0 365
Тэги: криминал кража обнинск
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