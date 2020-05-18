В Кондрово мужчина порезал лицо своей бывшей возлюбленной

Как сообщила сегодня, 18 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области, в одной из квартир Кондрово произошел конфликт на почве ревности между женщиной и ее бывшим сожителем.

25-летний мужчина пришел поздней ночью в квартиру своей возлюбленной и устроил ей сцену ревности. Он был пьян и начал угрожать девушке физической расправой. В ходе ссоры он приставил ей к горлу нож, а другим нанес ранение в область лица. Затем он попытался избавить от улик и выбросил их на улицу, но прибывшие по вызову полицейские нашли их и изъяли. Также выяснилось, что подозреваемый недавно вернулся из мест лишения свободы.

Теперь ему грозит новый срок до двух лет.