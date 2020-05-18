В Калуге на пенсионера напали в подъезде

На днях в Калуге в подъезде жилого дома напали на пенсионера.

Дедушка рассказал в полиции, что вместе с ним в подъезд зашёл незнакомец. Он обогнал пожилого человека и поднялся по лестнице на верхний этаж, а затем стал быстро спускаться вниз.

- Поравнявшись с пенсионером, злоумышленник ударил его рукой по голове, - рассказали в понедельник, 18 мая в УМВД по Калужской области. - Пожилой мужчина упал, подозреваемый выхватил у него сумку с продуктами и убежал.

Вскоре похожего на преступника человека заметил наряд патрульно-постовой службы. Его задержали. Подозреваемому 40 лет, он из Калуги, уже был судим.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Виновнику грозит до семи лет колонии.