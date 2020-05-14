В Калуге задержали 25-летнего наркомана

Как сообщила сегодня, 14 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области, в областном центре возбуждено уголовное дело на 25-летнего молодого человека, в кармане брюк у которого обнаружено наркотическое вещество.

На улицах города с внешними признаками опьянения его заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В ходе личного досмотра у него был обнаружен сверток с веществом, которое было изъято и направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, данное вещество является производным наркотического средства «N-метилэфедрон». Мужчина рассказал, что купил вещество в интернете для личного употребления, а затем забрал из тайника-закладки.

С задержанного взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается. Сейчас полицейские выясняют источник распространения наркотиков.

Фигуранту дела грозит срок до 3 лет.