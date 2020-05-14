Позарившись на дешевые подгузники, калужанка лишилась 3 500 рублей

В Калуге раскрыто мошенничество, которая совершила 17-летняя девушка из Дзержинского района, сообщила сегодня, 14 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Она продавала в интернете подгузники по дешевой цене. Ее объявление увидела калужанка, которую привлекла цена товара. По ее словам, упаковка подгузников стоила 1 500 рублей. Женщины созвонились и договорились о встрече. У покупательницы с собой была только 5-тысячная купюра. Увидев это, мошенница сказала, что у нее нет разменных денег, и предложила покупательнице перевести ей сдачу на банковскую карточку. Женщина согласилась и дала девушке реквизиты своей карты. Однако деньги на счет так и не поступили.

Мошенницу задержали, оказалось, что она уже была ранее судима. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, и ей грозит срок до двух лет.

Расследование продолжается.