В поезде Калуга – Москва напали на пассажира

На днях в поезде Калуга-1 – Москва произошло нападение на пассажира. Об этом сообщает управление МВД на транспорте.

Пострадавший обратился за помощью на конечной станции Москва-Киевская. В дежурной части он рассказал, что выпивал с попутчиком, а потом этот человек напал на него.

Пострадавший не только получил резаную рану, но и лишился 50 тысяч рублей, смартфона и планшета.

Найти подозреваемого удалось на следующий день. Далеко он не ушёл. Мужчину задержали на платформе Киевского вокзала. Мужчине 29 лет, он из Кабардино-Балкарской республики, ранее уже был судим.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Расследование продолжается.