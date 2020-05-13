За кражу кошелька в Обнинске подростку грозит до 6 лет

В Обнинске расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал 16-летний подросток из Малоярославца, сообщила сегодня, 13 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Согласно материалам дела, он подошел на улице к незнакомцу, и между ними завязался разговор. После чего молодой человек незаметно вытащил у своего собеседника кошелек, в котором были 4 тысячи рублей и банковские карты. Пропажу потерпевший обнаружил не сразу.

Украденные деньги юноша потратил, а затем решил снять с карточки 5 тысяч рублей в одном из банкоматов. Правда, сделать этого он не смог, так как указанной суммы на счету не оказалось.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается.