Жительница Обнинска «развела» ухажера на 5 тысяч

В Обнинске расследуется уголовное дело по статье за мошенничество, сообщила сегодня, 12 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области.

В полицию наукограда обратился мужчина и сообщил, что у него обманным путем были похищены 5 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что в социальной сети познакомился с девушкой и пригласил ее на свидание. Чтобы она согласилась и пришла, предложил ей 5 тысяч рублей. Подруга по переписке согласилась и выслала ухажеру реквизиты своей карты. Деньги мужчина перевел, но избранница его обманула и на встречу не пришла. А после того, как получила деньги, удалила свою страничку.

Мужчина предоставил сотрудникам правоохранительных органов сохранившуюся запись аудиo-сообщений девушки и саму переписку с ней, где она не раз написала о своем намерении встретиться.

Статья, по которой завели уголовное дело, предусматривает наказание до лишения свободы на срок до 2 лет.