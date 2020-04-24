В Калуге на берегу Яченского водохранилища зарыли наркотики

Около двух часов ночи на набережной Яченского водохранилища в Калуге полицейские задержали парня и девушку. Обувь, одежда и руки молодых людей были испачканы мокрой землей, рассказали в пятницу, 24 апреля, в УМВД по Калужской области.

- Парень пояснил, что они пришли на набережную, чтобы извлечь из тайника наркотическое средство, которое приобрели посредством сети Интернет, - отмечают в полиции. - В подтверждение своих слов парень предъявил мобильный телефон, содержащий карту с координатами закладки.

У 20-летнего калужанина изъяли свёрток с наркотическим веществом. На него и 22-летнюю девушку завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств или их аналогов в значительном размере». Максимальное наказание по ней – три года колонии.