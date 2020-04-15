В Калуге женщину убили в день её рождения

Калужская прокуратура на днях направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве своей возлюбленной. По версии следствия, 10 января пара отмечала день рождения женщины, не обошлось и без спиртного.

- В процессе распития между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес ей один удар ножом в грудную клетку, - рассказали в среду, 15 апреля, в прокуратуре Калужской области. - В результате пострадавшая скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

Калужанину грозит до 15 лет колонии.