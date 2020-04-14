200 сосен погибли рядом с калужским заводом

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту гибели лесных насаждений. Ущерб оценивается в 12 миллионов рублей, рассказали KP40 во вторник, 14 апреля, в прокуратуре региона.

- В Кондровском участковом лесничестве, расположенном вблизи нефтеперерабатывающего завода, обнаружено около 200 погибших сосен, - отмечают в ведомстве. - Согласно заключению специалистов, причиной гибели деревьев явилась хозяйственная деятельность.

До десяти лет лишения свободы грозит виновникам по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия, причинившие крупный ущерб». Расследование сейчас продолжается.