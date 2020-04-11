В Калужской области женщину неделю насиловали в запертом доме

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Боровского района. Его подозревают в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

По версии следствия, 30 марта мужчина под надуманным предлогом привел женщину к себе в дом, где более недели удерживал ее.

- Мужчина подвергал женщину изнасилованию, избивая и угрожая убийством, - рассказали KP40 10 апреляв калужском региональном управлении Следственного комитета. - 7 апреля потерпевшей удалось сбежать из дома злоумышленника. Она сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2013 году этот человек был осуждён за подобное изнасилование и освободился из колонии два года назад.

Расследование сейчас продолжается.