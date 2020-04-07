Калужанка избила соседку ложкой

На днях прокуратура направила в суд уголовное дело 45-летней жительницы Калужской области. Женщину подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью, рассказали KP40 в региональной прокуратуре.

Конфликт произошёл в январе в помещении общей кухни в одном из общежитий Людиново. Обвиняемая поссорилась с соседкой.

- Злоумышленница взяла металлическую ложку и нанесла ей не менее 10 ударов по голове потерпевшей, тем самым причинила ей телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга, - отмечают в калужской прокуратуре.

Предполагаемой виновнице грозит до двух лет колонии.