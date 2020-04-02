Калужане до смерти избили бомжа

В Калужской области завершили расследование уголовно дела, возбужденного в отношении 23-летнего мужчины из Товарково и семи его знакомых из соседнего с Калугой Дзержинского района. Их обвиняют в различных преступлениях, среди которых кражи, растрата, грабеж, уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, из-за которого пострадавший умер, рассказали KP40 в четверг, 2 апреля, в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, год назад зачинщик вместе с 28-летним знакомым из мести избил мужчину без определенного места жительства. От полученных переломов и других тяжких телесных повреждений тот скончался в больнице.

Также 23-летний молодой человек разукомплектовал квартиру, которую ему передали на пять лет как лицу, оставшемуся без попечения родителей. Мужчина сдал на металлолом газовую плиту, котел, радиаторы, смесители, полотенцесушитель и даже ванну. Из квартиры также бесследно исчезли три межкомнатные двери.

Кроме того, житель Товарково вместе со знакомыми ограбил магазин и крал металлические предметы, чтобы сдать в пункт приема металлолома.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.