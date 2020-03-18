Вынесен приговор педофилу, который развращал девочек в Калужской области

На днях в Калужской области суд вынес приговор 44-летнему жителю Москвы. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних девочек. В среду, 18 марта, об этой истории KP40 рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Следствию и суду удалось выяснить, что в 2018 году москвич общался с девочками 11 и 12 лет в интернете.

- Он отправлял текстовые сообщения, фотографии и видеозаписи, содержащие информацию, направленную на побуждение интереса к сексуальным отношениям, тем самым, нарушая нормальное нравственное развитие несовершеннолетних, - отмечают в СК. - С одной из потерпевших злоумышленник встретился на территории Калужской области и, находясь с ней в машине, предложил ей за вознаграждение в виде мобильного телефона совершить действия сексуального характера. Получив отказ, мужчина заблокировал двери своего автомобиля. Затем он применил физическую силу и совершил с малолетней действия сексуального характера.

Виновник проведет в колонии строгого режима 13 лет