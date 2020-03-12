Калужане нашли наркотики в бутылке с кетчупом

Суд Дзержинского района на днях вынес приговор 25-летнему гражданину Таджикистана, который уже отбывает наказание в медынской колонии. В четверг, 12 марта, об этой истории рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Осужденный связался по средству мобильной связи с неустановленным мужчиной, проживающим в Подмосковье, и попросил собрать для него передачу с продуктами питания и спрятать наркотик, - рассказали в ведомстве. - Осужденный перевел на номер электронного кошелька 8 тысяч рублей.

Когда передача пришла в колонию, её проверили местные сотрудники. И в бутылке с кетчупом обнаружились 16,97 грамма гашиша.

Виновник проведёт за решёткой 10 лет.