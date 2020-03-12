В Калужской области вора нашли в яме

На днях в Обнинске полицейские задержали мужчину, который собирался обокрасть один из гаражей. В четверг, 12 марта, об этой истории рассказали в управлении МВД по Калужской области.

В дежурную часть позвонил очевидец, который рассказал о подозрительном человеке в гаражном кооперативе. На место выехал наряд. Возле двери гаража лежали вещи, внутри горел свет, но никого не было.

- Зайдя в помещение, сотрудники полиции обнаружили мужчину в ремонтной яме, под досками, - отмечают в УМВД. - Таким образом, злоумышленник решил спрятаться от бдительных полицейских сразу же, как только заметил патрульный автомобиль.

Подозреваемому 33 года. Ранее он уже был судим за кражу.

В гараж он проник, сбив навесной замок. А похитить собирался велосипед, алкоголь, инструменты, бутылку минералки, машинное масло и даже пакет с перчатками.

Обнинцу грозит до пяти лет лишения свободы.