Пьяная угонщица смогла проехать только шесть метров

Ночью 31 декабря прошлого года на проспекте Ленина в Обнинске произошел угон и ДТП. Эти происшествия разделило всего несколько минут.

На днях 32-летней виновнице вынесли приговор, рассказали 12 марта в прокуратуре Калужской области.

- Подсудимая в состоянии алкогольного опьянения во дворе увидела остановившийся автомобиль «Киа» с незапертыми дверями и ключами в замке зажигания, - отмечают в ведомстве.

Женщина села за руль, но смогла отъехать от парковки только на шесть метров. После этого она врезалась в дом.

- Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, - подчёркивают в прокуратуре.