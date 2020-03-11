Стало известно, кто бил стёкла припаркованных машин в Калуге

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе на Правом берегу в Калуге разбили стёкла нескольких машин. Это произошло на улице Георгия Амелина на Правом берегу. А во вторник, 10 марта, стало известно о задержании подозреваемого.

- Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель, - рассказали KP40 в управлении МВД по Калужской области. - Молодой человек признался, что повреждал стекла автомобилей при помощи отвертки и похищал находившееся в салоне имущество, в основном планшетные компьютеры и документы, удостоверяющие личность.

Пока известно о девяти случаях краж. Уголовные дела возбуждены по статьям «Кража» и «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Калужанину грозит до двух лет колонии.