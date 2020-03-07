Магазин косметики обокрали в Калуге

В субботу, 7 марта, полиция Калуги рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины. Его подозревают в краже 16 туб с тушью из магазина косметики.

- С заявлением в полицию обратилась работник магазина, - отметили в калужском управлении МВД. - Женщина заметила подозрительного мужчину, выбегающего из помещения. При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что данный посетитель взял со стеллажа 16 туб с тушью для ресниц и, положив их в карман куртки, не оплачивая товар, быстро покинул магазин.

Ущерб оценили в 3 тысячи рублей.

Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что уже продал косметику.

По статье «Кража» ему грозит два года колонии.