Вальщик леса случайно убил коллегу

Боровский районный суд на днях вынес приговор 54-летнему местному жителю. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Этот инцидент произошёл в декабре в лесу Боровского района. Осуждённый вместе со своим знакомым валил деревья.

- В результате допущенных подсудимым нарушений спиленное дерево упало на потерпевшего, который скончался на месте происшествия, - рассказали в пятницу, 6 марта, в прокуратуре Калужской области. - Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, добровольно возместил моральный вред.

Виновника наказали ограничением свободы на один год.