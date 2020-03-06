Калужанин получил 5 лет колонии за комментарий в интернете

В четверг, 5 марта, Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Татьяну Молоканову. Заседание проходило в Калужском гарнизонном военном суде.

По словам Молокановой, уголовное дело было возбуждено из-за комментария к публикации о взрыве в приемной УФСБ в Архангельске в 2018 году. Мужчина признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета.

При этом обвинение просило приговорить Любшина к шести годам и одному месяцу колонии. Любшин и Молоканова настаивали на оправдательном приговоре. Защита намерена обжаловать приговор.