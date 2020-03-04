Избитой женщине грозит срок за убийство обидчика

В Малоярославецком районе 45-летней женщине грозит до двух лет лишения свободы за убийство своего сожителя при превышении пределов необходимой обороны. В среду, 4 марта, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в ноябре 2019 года пьяный мужчина избил женщину, угрожал ей убийством и ранил подругу ножом в область правого предплечья.

- Опасаясь за свою жизнь, обвиняемая взяла со стола нож и нанесла удар в область грудной клетки мужчине, - отмечают в прокуратуре. - При этом обвиняемая избрала средства защиты от общественно опасного посягательства, явно не соответствовавшие примененному к ней насилию, тем самым превысила пределы необходимой обороны.

От ранения обидчик женщины скончался на месте.

В ближайшее время начнётся суд.