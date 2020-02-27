Обиженная калужанка сожгла машину соседа

На днях 34-летней жительнице Калуги вынесли приговор за умышленный поджог автомобиля Citroen Xsara.

Этот инцидент произошёл ещё летом 2018 года на улице Радищева. Калужанка напилась и решила отомстить соседу, на которого была обижена, рассказали в четверг, 27 февраля, в прокуратуре Калужской области.

- Женщина открыла заднюю дверь и с помощью зажигалки подожгла принесенный с собой картон, который затем положила на заднее сиденье машины, закрыв при этом дверь, - отмечают в ведомстве.

«Ситроен» выгорел полностью.

В итоге калужанку присудили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, она должна будет выплатить владельцу авто 56 000 рублей.