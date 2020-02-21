Риелтор взяла деньги, но даже не думала искать квартиру

В Обнинске на днях суд вынес приговор 39-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом рассказали kp40 в прокуратуре Калужской области.

- Подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере купли-продажи недвижимости, разместила объявление в интернете об оказываемых услугах риелтора в Обнинске, - отмечают в прокуратуре. –

Злоумышленница не собиралась выполнять свою работу, но взяла с клиентки 165 тысяч рублей и потратила их на себя.

Интересно, что ранее женщина уже была судима за такое же преступление. С учётом этого её отправили в колонию на 5 лет. Кроме того, она обязана вернуть деньги пострадавшей.