Женщину изнасиловали под Калугой – вынесен приговор

На днях калужский суд вынес приговор 32-летнему гражданину Узбекистана, которого признали виновным в изнасиловании на территории Дзержинского района.

Всё произошло в мае прошлого года, когда виновник отдыхал на даче в большой компании. Когда его коллега собралась уходить, он вызвался провожать женщину.

- Через некоторое время подсудимый схватил и потащил её на грунтовую дорогу, - рассказали во вторник, 18 февраля, в прокуратуре Калужской области. - Ударив несколько раз кулаками по лицу, против ее воли, мужчина совершил с женщиной половой акт и иные сексуальные насильственные действия.

В ходе следствия и на суде мужчина не признал своей вины, заявив, что просто оставил женщину на тропинке и ушёл домой. Однако суд отправил его в колонию на шесть лет. Приговор пока не вступил в силу.