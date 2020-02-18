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Калужский школьник прогулял полмиллиона и хвастался в соцсетях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2020 09:31 11 3624
Калужский школьник прогулял полмиллиона и хвастался в соцсетях

16-летнему калужанину грозит до 10 лет колонии за продажу наркотиков через закладки. Во вторник, 18 февраля, об этой истории рассказали в калужском областном управлении Следственного комитета.

По данным следователей, молодой человек через мобильное приложение от куратора получил информацию о тайнике с наркотиками. Он забрал их, расфасовал и делал закладки в Калуге. Деньги молодой человек получал на биткоин-кошелек.

- Подросток не окончил 9 класс школы, ввел единственного близкого человека – свою мать – в заблуждение относительно намерений продолжить обучение в профессиональном училище, - говорят в СК. - На самом деле молодой человек занимался распространением наркотиков, а затем и сам стал их употреблять. На полученные преступным путем денежные средства обвиняемый ни в чем себе не отказывал, снимал квартиры в престижных районах города, куда приглашал девушек для совместного времяпрепровождения, выкладывал «красивую» жизнь в социальных сетях. В общей сложности обвиняемый потратил более полумиллиона рублей. Своей матери, которая трудилась на нескольких видах работ, чтобы обеспечить семью и выплачивать кредиты, злоумышленник ни в чем не помогал.

Как подчёркивают в СК, за последнее десятилетие количество осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков выросло более чем в два раза.

- Предостерегаем молодежь не вестись на объявления в сети о высокооплачиваемой работе курьером, которая предполагает уголовно наказуемую деятельность по бесконтактной доставке наркотиков, - говорят следователи. - Средняя продолжительность работы закладчика - от месяца до полугода. Уголовным кодексом РФ за распространение наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с крупным штрафом.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2020 09:31 11 3624
Тэги: криминал
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