Калужанина зарезали на площади Победы

В прошедший четверг, 13 февраля, в квартире одного из домов на площади Победы в Калуге нашли тело 39-летнего мужчины. Об этом kp40 рассказали в понедельник в региональном управлении Следственного комитета.

Уже задержан 27-летний подозреваемый.

По версии следствия, вечером в квартиру к подозреваемому пришла его бывшая сожительница с ребёнком, чтобы забрать свои вещи. Сумок было много, и женщина позвала на помощь 39-летнего знакомого.

По словам следователей, хозяину квартиры не понравились действия бывшей возлюбленной, начался конфликт.

- В ходе ссоры подозреваемый нанес 39-летнему гостю не менее 25 ударов ножом, а затем покинул квартиру, - подчёркивают в СК. - В настоящее время подозреваемый дал признательные показания по факту случившегося. Судом на основании представленных следствием материалов подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе осмотра места преступления предполагаемое орудие - нож обнаружен и изъят вместе с другими предметам, имеющими значение для расследования.

Следственный комитет опубликовал фото с места происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.