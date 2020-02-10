Калужанин грозил гранатой взорвать дом на Карла Либкнехта

На днях в Калуге вынесли приговор 34-летнему мужчине, который в ноябре прошлого года напился и позвонил по номеру 112. Оператору он сказал, что с помощью гранаты взорвёт дом №10 на улице Карла Либкнехта.

- При проверке места происшествия взрывных устройств обнаружено не было, преступник умышленно заведомо ложно сообщил о готовящемся акте терроризма, - рассказали в понедельник, 10 февраля, в прокуратуре области.

Виновника наказали годом ограничения свободы. Приговор ещё может быть обжалован.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.