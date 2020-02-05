7 лет колонии за публикацию в социальной сети грозит жителю Калуги

37-летнему жителю Калуги грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма. Об этом деле в среду, 5 февраля, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Обвиняемый изготовил и разместил на своей странице в социальной сети публикации о террористическом акте, - заявляют в СК. - Свои тексты он снабдил личными комментариями о том, что лицо, совершившее данный террористический акт, является героем, а также другими высказываниями, оправдывающими терроризм. Данные публикации формируют у читателей представление о допустимости осуществления террористической деятельности, поддерживают идеологию и практику терроризма и призывают ей подражать.

Следователи подчёркивают, что обвиняемый действовал публично, посетители страницы знакомились с публикациями обвиняемого, отмечали их, как понравившиеся, и комментировали.

В ходе расследования обвиняемый отказался давать показания в соответствии со статьёй 51 Конституции.

В ближайшее время начнётся суд.