Жестокая мамаша четыре года издевалась над пятью детьми

Жительнице Мосальского района грозит до трёх лет лишения свободы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Установлено, что с 2015 по 2019 годы обвиняемая регулярно злоупотребляла спиртными напитками в присутствии своих пятерых несовершеннолетних детей, допускала антисанитарные условия в доме, систематически лишала детей питания, не обеспечивала предоставление своевременной медицинской помощи, не заботилась об их физическом, духовном и нравственном развитии, что создавало непосредственную угрозу для здоровья, нормального развития и воспитания несовершеннолетних, - рассказали во вторник, 4 февраля, в прокуратуре Калужской области.

Детей из-за задержки их развития пришлось отправить в социально-реабилитационный центр.

Расследование по этому делу завершено. В ближайшее время его начнёт рассматривать суд.