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Чиновница попалась на миллионном подлоге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2020 14:38 0 64
Чиновница попалась на миллионном подлоге

Бывшей главе поселковой управы Полотняного Завода грозит до четырёх лет лишения свободы. В среду, 29 января, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Чиновница в период с ноября 2015 года по март 2016 года с целью получения субсидии из областного бюджета изготовила фиктивный муниципальный контракт и товарно-транспортную накладную, согласно которым поселковой управой для нужд муниципального образования было приобретено котельное оборудование, - рассказали в ведомстве. - На основании указанных документов из областного бюджета перечислили боле 2,6 миллиона рублей. Добавив средства местного бюджета, глава поселковой управы заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией. При этом цена контракта - более 2,9 миллиона рублей - была существенно выше обычных рыночных цен того периода.

Женщину обвиняют по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, обвиняемой предъявлен иск на 2,3 миллиона рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2020 14:38 0 64
Тэги: криминал
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