Названы виновники в нападении возле кафе на улице Жукова

В Калуге районный суд вынес приговор 20 и 21-летнему мужчинам из Узбекистана. Молодых людей признали виновными в разбойном нападении, краже и похищении паспорта.

Преступление произошло год назад - 12 января около кафе «1001 ночь» на улице Жукова. Когда из заведения вышел один из посетителей, преступники догнали его, избили и потребовали отдать ценные вещи.

- После отказа потерпевшего они продолжили нанесение ударов и открыто похитили сотовый телефон и потребовали назвать его пароль, - рассказали в четверг, 23 января, в прокуратуре Калужской области. - Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, сообщил пароль доступа к телефону, совпавший с паролем входа в приложение интернет-банка. Затем злоумышленники открыто похитили паспорт, банковскую карту, денежные средства и кольцо из серебра.

Кроме того, вскоре со счета потерпевшего украли деньги.

Виновников отправили в колонию строгого режима на 3 и 5 лет соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу.

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