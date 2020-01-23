Двух женщин в Калуге объявили в срочный розыск

В четверг, 23 января, калужская полиция объявила о срочном розыске двух женщин. Их подозревают в краже.

- Две женщины под предлогом проверки газовых и водяных счетчиков проникли в квартиру одного из домов, - отмечают в управлении МВД по Калужской области. - Отвлекая внимание пожилой хозяйки квартиры, незваные гости совершили кражу золотых изделий на сумму более 270 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Приметы подозреваемых:

Женщина, на вид 25 лет, рост 155 см, телосложение среднее, глаза карие. Была одета: светлая шапка, куртка серая или синяя (не темная), легинсы темные.

Женщина, на вид 45 лет, рост 155 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темные. Была одета: на голове платок или шапка темная, пальто из плащевки темно-синее ниже колен.

Если вы что-либо знаете о подозреваемых, звоните по телефонам 02 или 102.