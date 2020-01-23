Двух женщин в Калуге объявили в срочный розыск

В четверг, 23 января, калужская полиция объявила о срочном розыске двух женщин. Их подозревают в краже.
- Две женщины под предлогом проверки газовых и водяных счетчиков проникли в квартиру одного из домов, - отмечают в управлении МВД по Калужской области. - Отвлекая внимание пожилой хозяйки квартиры, незваные гости совершили кражу золотых изделий на сумму более 270 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Приметы подозреваемых:
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