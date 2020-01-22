Напавшего на полицейских с молотком калужанина отправят лечиться

Калужская прокуратура в среду, 22 января, направила в суд уголовное дело по факту нападения на полицейских. Инцидент произошёл в сентябре прошлого года.

Как отмечают в прокуратуре, обвиняемый вместе со знакомой выпивал, а потом начал с балкона многоэтажки бросать предметы и ругаться.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции с целью прекращения нарушения общественного порядка, - подчёркивают в прокуратуре. - Выйдя из квартиры, мужчина высказал в адрес находящихся в подъезде сотрудников правоохранительных органов угрозы применения насилия, после чего нанес сотруднику патрульно-постовой службы удар молотком по голове. В ходе задержания мужчина причинил также телесные повреждения трем сотрудникам полиции.

Расследование показало, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

- Уголовное дело направлено в Калужский областной суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, - подчёркивают в ведомстве.

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