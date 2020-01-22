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Бывшему начальнику калужской станции вынесли приговор

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2020 14:42 1 929
Бывшему начальнику калужской станции вынесли приговор

В Калуге районный суд на днях вынес приговор бывшему начальнику железнодорожной станции «Перспективная». Его признали виновным в получении взятки за незаконные действия.

- Начальник железнодорожной станции в 2017 и 2019 годах получил взятки от собственников вагонов в общей сумме более 82 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с увеличением срока службы 19 грузовых вагонов, - рассказали 22 января в Калужской транспортной прокуратуре. - Подсудимый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном.

Виновника оштрафовали на миллион рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2020 14:42 1 929
Тэги: криминал
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