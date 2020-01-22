Бывшему начальнику калужской станции вынесли приговор

В Калуге районный суд на днях вынес приговор бывшему начальнику железнодорожной станции «Перспективная». Его признали виновным в получении взятки за незаконные действия.

- Начальник железнодорожной станции в 2017 и 2019 годах получил взятки от собственников вагонов в общей сумме более 82 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с увеличением срока службы 19 грузовых вагонов, - рассказали 22 января в Калужской транспортной прокуратуре. - Подсудимый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном.

Виновника оштрафовали на миллион рублей.