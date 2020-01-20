Калужскому солдату грозит срок за оправдание нацизма

В Калужской области возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» на 21-летнего жителя Кондрово. Молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает в понедельник, 20 января, региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, он разместил в социальной сети материалы с положительным отношением и непризнанием преступными совершенных в период Второй мировой войны действий, лиц, осужденных приговором Международного Нюрнбергского военного трибунала.

- По данным следствия, молодой человек отучился к техническом колледже, после учебы и до настоящего времени проходит военную службу по контракту, - подчёркивают в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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