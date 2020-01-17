$ 61.57 0.14
68.66 0.28
Главная Новости Криминал

Калужанина до смерти забили в квартире на Дзержинского

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2020 16:16 1 148
Калужанина до смерти забили в квартире на Дзержинского

В пятницу, 17 января, калужские следователи сообщили о задержании троих подозреваемых в убийстве 35-летнего калужанина. Преступление произошло два месяца назад в квартире на улице Дзержинского.

Из дома пропали дрель, пила, мобильный телефон и обручальное кольцо, со счёта погибшего сняли 160 тысяч рублей.

- 16 ноября 2019 года потерпевший познакомился на улице с тремя мужчинами и пригласил их к себе в квартиру, расположенную недалеко от места знакомства, - рассказали свою версию в СК. - В квартире в тот момент проводился ремонт и никто не проживал. Обвиняемые увидели в помещении электроинструменты и в целях их хищения решили напасть на хозяина квартиры.

Владельца жилища до смерти избили. Он скончался на месте.

Найти вероятных виновников помогли записи с камер видеонаблюдения и допросы свидетелей. Двое из них – бомжи из Калуги. Они ночевали в сгоревших домах. Третьего подозреваемого задержали в Туле.

Расследование сейчас продолжается. Мужчинам грозит до 20 лет заключения.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2020 16:16 1 148
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
Сегодня 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
«Ростелеком» делает небо над городами чище
C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности социальной сети Тик Ток
Плюсы и минусы инфраструктуры как услуги (IaaS)
Российские производители плитки выходят вперед

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru