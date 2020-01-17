Калужанина до смерти забили в квартире на Дзержинского

В пятницу, 17 января, калужские следователи сообщили о задержании троих подозреваемых в убийстве 35-летнего калужанина. Преступление произошло два месяца назад в квартире на улице Дзержинского.

Из дома пропали дрель, пила, мобильный телефон и обручальное кольцо, со счёта погибшего сняли 160 тысяч рублей.

- 16 ноября 2019 года потерпевший познакомился на улице с тремя мужчинами и пригласил их к себе в квартиру, расположенную недалеко от места знакомства, - рассказали свою версию в СК. - В квартире в тот момент проводился ремонт и никто не проживал. Обвиняемые увидели в помещении электроинструменты и в целях их хищения решили напасть на хозяина квартиры.

Владельца жилища до смерти избили. Он скончался на месте.

Найти вероятных виновников помогли записи с камер видеонаблюдения и допросы свидетелей. Двое из них – бомжи из Калуги. Они ночевали в сгоревших домах. Третьего подозреваемого задержали в Туле.

Расследование сейчас продолжается. Мужчинам грозит до 20 лет заключения.