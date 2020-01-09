Пьяный калужанин набросился на инспектора ГИБДД

На 21-летнего жителя Калуги завели уголовное дело по статьям «Применение насилия и оскорбление представителя власти». Парню грозит до пяти лет колонии.

По предварительным данным, двух инспекторов ГИБДД отправили на Правобережье проверить сообщение о пьяном водителе. Машину они нашли во дворе дома №2 по улице Туликова, водитель шатающейся походкой подходил к подъезду.

- В ходе общения с инспекторами калужанин оказал им сопротивление, сначала толкался, а затем нанес не менее двух ударов рукой и ногой по телу сотрудника, - рассказали 8 января в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Кроме того, на месте выяснилось, что водитель автомобиля не имел полиса ОСАГО.

Расследование сейчас продолжается.

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