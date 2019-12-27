Калужанин потерял 4 миллиона, пытаясь озолотиться на криптовалюте

У жителя Калуги украли более 4 миллионов рублей, рассказали в пятницу, 27 декабря, в управлении МВД по Калужской области.

Всё началось с того, что мужчине кто-то позвонил на мобильный и предложил хорошо заработать, вкладываясь в криптовалюту.

- Предложенная схема выглядела довольно просто – мужчина регистрирует на свое имя две банковские карты и с их помощью размещает деньги на сайте, специализирующемся на проведении финансовых операций и торгов с использованием криптовалюты, - отмечают в полиции. - Звонившие убедили калужанина, что дело очень прибыльное и приносит быстрый доход.

Калужанин поверил и сделал первый взнос. После этого ему рассказали, что сделка была выгодной. Доверчивый мужчина опять вложился в проект. В том числе перечислил деньги, которые взял в кредит. В общей сложности набралось более 4 миллионов рублей.

Но когда инвестор собрался забрать доход, у него ничего не вышло.

- Какие-либо операции по возврату денег оказались невозможными, - пояснили в УМВД. - Поняв, что стал жертвой злоумышленников, потерпевший был вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Виновников сейчас ищут.