Девушка из Калуги выдала торговцев наркотиками, но сама отправилась в колонию

На днях районный суд вынес приговор 25-летней калужанке. Девушку признали виновной в покушении на сбыт наркотиков.

- Она получила от организатора сведения о местонахождении тайников с наркотическими средствами, расфасовала их и в июле 2019 соорудила тайник на улице Островского, - выяснили следователи. - О местонахождении тайника осужденная сообщила организатору преступной группы. Наркотическое средство массой 1,79 грамма изъяли сотрудники полиции.

В прокуратуре отмечают, что калужанка признала вину, активно способствовала правоохранительным органам и рассказала о причастности к торговле наркотиками других людей.

Однако реального срока девушке избежать не удалось. Суд отправил её в колонию на 4 года. Приговор ещё может быть обжалован.

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