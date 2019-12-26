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Девушка из Калуги выдала торговцев наркотиками, но сама отправилась в колонию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2019 13:26 0 584
Девушка из Калуги выдала торговцев наркотиками, но сама отправилась в колонию

На днях районный суд вынес приговор 25-летней калужанке. Девушку признали виновной в покушении на сбыт наркотиков.

- Она получила от организатора сведения о местонахождении тайников с наркотическими средствами, расфасовала их и в июле 2019 соорудила тайник на улице Островского, - выяснили следователи. - О местонахождении тайника осужденная сообщила организатору преступной группы. Наркотическое средство массой 1,79 грамма изъяли сотрудники полиции.

В прокуратуре отмечают, что калужанка признала вину, активно способствовала правоохранительным органам и рассказала о причастности к торговле наркотиками других людей.

Однако реального срока девушке избежать не удалось. Суд отправил её в колонию на 4 года. Приговор ещё может быть обжалован.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2019 13:26 0 584
Тэги: криминал
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